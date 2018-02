Die Arbeitsplätze in Brüssel seien nicht in Gefahr, so Davignon. Vielleicht würde das Personal der Gruppe am Brussels Airport sogar noch verstärkt, denn bei der Lufthansa wisse man den Wert der Erfahrung in Sachen Afrikaflüge und den dazu gehörenden Standort Brüssel zu schätzen. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hatte den Kontinent Afrika zuletzt noch als Wachstumsmarkt bezeichnet und die BA wird, wie bereits berichtet, zusätzliche Langstreckenflugzeuge von ihrer deutschen Mutter übernehmen.

Etienne Davignon sagte deutlich am Montagabend, dass Brussels Airlines eine belgische Gesellschaft bleiben würde und dass die Airline weiter wachsen werde. Die Tatsache, dass Brussels Airlines in Zukunft eng mit der Lufthansa-Billigfluggesellschaft Eurowings zusammenarbeiten würde, bedeute nicht das Verschwinden des Namens. Weite Kreise der Gesellschaft in Belgien hängen an einer „nationalen Fluggesellschaft“. Deshalb werden die Lufthansa-Eurowings-Pläne in unserem Land mit Argusaugen beobachtet.