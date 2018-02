Die belgische Bahngesellschaft NMBS gab bei Bombardier 90 neue Doppelstockwaggons in Auftrag. Bombardier baut diese Fahrzeuge in einem Konsortium mit Alstom, einem französischen Hersteller, der ebenfalls in Belgien eine Niederlassung unterhält und zwar in Charleroi. Diese Züge (Foto unten) sollen die Bezeichnung M7 erhalten und die ersten von ihnen sollen in einer ersten Lieferung bereits in diesem Jahr in Betrieb genommen werden. Die Bestellung umfasst einen Kostenrahmen von rund 1,3 Mia. €. Diese neuen Nahverkehrszüge sollen den Fahrgästen mehr Komfort bieten und sind mit den modernsten Sicherheitssystemen in Belgien (TBL1+ und ETCS) ausgerüstet.

Die belgische Bahn muss aufrüsten, denn Berechnungen gehen davon aus, dass bis 2023 über 100.000 Plätze zusätzlich erforderlich sein werden. Bis 2030 steigt diese Zahl auf bis zu 190.000 Plätze. Dies hat zum einen mit deutlich mehr Fahrgäste zu tun und zum anderen aber auch mit dem Ausscheiden älterer Waggons und Triebwagen. Die neuen Züge sind für eine Geschwindigkeit von 200 km/h zugelassen und sind kompatibel mit den modernen M6-Fahrzeugen. Die M7-Triebzüge können auch im Verbund mit von Lokomotiven gezogenen Zügen gefahren werden, wie die NMBS dazu mitteilte.