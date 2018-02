Direkt nach Handelsstart verlor der Bel20 an der Brüsseler Börse 3,7 %, doch im Laufe des Vormittags erholte er sich wieder leicht um gegen 10 Uhr am Dienstagmorgen bei rund -2 % zu stehen. Der Bel20 ist der Warenkorb der 20 wichtigsten Aktien in Belgien.

Die Verluste in Brüssel sind eine Folge des Negativtrends in Asien und Amerika. Der Dow Jones an der Wall Street stand zu einem bestimmten Moment bei einem Verlust von 6 % und endete bei Handelsschluss mit einem Minus von 4,6 %. Dies war der schlechteste Handelstag in New York seit 6 Jahren.

Auch in Asien und Europa wurden heftige Verluste registriert. Der AEX-Index in Amsterdam verlor beim Handelsstart 3,6 %, die Londoner Börse 3,5 % und der CAC40 in Paris 3,24 %. Und der Dax in Frankfurt sank um ebenfalls 3,6 % nach unten.