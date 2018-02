A.Kockartz Der irische Billigflieger Ryanair kündigt an, ab Oktober 2018 zweimal pro Woche von Brüssel aus in die jordanische Hauptstadt Amman und zurück zu fliegen. Die Airline wird Brüssel auch mit der jordanischen Hafenstadt Akaba verbinden. Der Ticketverkauf für diese neue Flugverbindungen werde noch in diesem Monat Februar beginnen, so ein Sprecher von Ryanair.