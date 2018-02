Google kündigte am Donnerstag am Rande der Inbetriebnahme der Solarstromanlage in Saint-Ghislain an, das Rechnungszentrum bald weiter auszubauen. Dazu kündigte der Internetgigant eine Investition von 250 Mio. € am Standort bei Mons in der wallonischen Provinz Hennegau an. Damit bestätigt das US-Unternehmen seinen Glauben in diesen Standort als wichtigen Hub für seine Serverinfrastruktur.