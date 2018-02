Belga

A.Kockartz/Belga In Zeiten, in denen die Supermarktkette Carrefour in Belgien massiv Personal entlassen will, stockt Konkurrent Lidl auf und plant die Anstellung von rund 1.500 zusätzlichen Mitarbeitern an. Der deutsche Discounter will in den kommenden beiden Jahren in unserem Land überall neues Personal anwerben.