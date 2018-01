Sanofi übernimmt Ablynx für 3,9 Milliarden

Mit Ablynx erwirbt Sanofi ein Unternehmen, das unter anderem an Medikamenten gegen seltene Erkrankungen des Blutsystems arbeitet. Hauptentwicklungsprodukt ist ein Wirkstoff gegen die so genannte thrombotisch-thrombozytopenische Purpura (TTP), eine relativ seltene Erkrankung, bei der die roten Blutzellen geschädigt werden. Dieses Produkt befindet sich im europäischen Zulassungsverfahren und soll bald auch in den USA eingereicht werden.

Ablynx verfügt neben den eigenen Produktkandidaten auch über eine Technologieplattform in Gestalt von so genannten Nanobodies. Dabei handelt es sich um eine spezielle Molekülklasse, die ähnlich wie Antikörper über sehr spezifische Bindungseigenschaften verfügen und daher interessant sind als potenzielle Pharmawirkstoffe. Bereits im vergangenen Juli vereinbarte Sanofi eine umfangreiche Forschungspartnerschaft mit dem flämischen Unternehmen, die Zahlungen von bis zu 2,4 Milliarden Euro vorgesehen hatte.