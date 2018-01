U.Ne Der Reiseveranstalter TUI muss Passagieren wegen einer vierstündigen Verspätung eine Entschädigung in Höhe von insgesamt 32.000 Euro bezahlen. Das hat ein Gericht in Brüssel entschieden. Jeder Fluggast erhält eine Summe in Höhe von 600 Euro. Hinzu kommt noch die Erstattung der Prozesskosten. Die Prozesskosten betragen etwa 8.000 Euro.