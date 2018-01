Im vergangenen Jahr haben ausländische Unternehmen in Flandern rund 2 Mia. € in insgesamt 215 Projekten investiert, die Landeschef Bourgeois süffisant vor seinem Abflug in Richtung Davos mitteilte: „Rekordzahlen. Und vor allem: Zum ersten Mal beobachten wir einen enormen Anstieg in Sachen Beschäftigung. Über diese ausländischen Investitionen wurden 5.377 Jobs geschaffen. Das sind mehr Arbeitsplätze, als bei Ford in Genk verloren gegangen sind.“

Diese neuen Arbeitsplätze entstanden in allen möglichen Sektoren, so Bourgeois und besonders in den Bereichen Forschung und Entwicklung: „Das freut mich besonders. Ich arbeite hart an der Wissenswirtschaft. Wir sehen, dass wir als Investitionsland auch attraktiv dank unserer renommierten Forschungseinrichtungen sind und wegen der sehr guten Zusammenarbeit zwischen Behörden und Unternehmen.“

Inzwischen, so der flämische Nationaldemokrat, zeigte sich auch immer mehr eine echte Verankerung mit der Region in dieser Hinsicht: „Ich sehe, dass große Unternehmen hier in Flandern bleiben und dass flämische Betriebe ihre Aktivitäten aus Asien wieder hierherbringen, weil sie feststellen, dass hier so phantastische Möglichkeiten qua Forschung und Entwicklung vorzufinden sind.“