Febiac, der Dachverband der belgischen Automobilindustrie und Ausrichter dieser Fach- und Besuchermesse für Autos, Motorräder und Fahrräder, sprach in diesem Zusammenhang von einem „stabilen Publikum“ und von einem Autosalon ohne große organisatorische Probleme. Auch an Spitzentagen habe die Kapazität der Parkplätze und der öffentlichen Verkehrsmittel ausgereicht. Mehr wäre „unkomfortabel“, so Febiac.