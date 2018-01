Alleine der Import von Waren aus den USA wuchs letztes Jahr um etwa 10 %. Nur auf den Seefahrtrouten in Europa, noch stets das wichtigste Transportgebiet für den Hafen in der Scheldemetropole, musste 2017 ein Rückgang um 3,6 % hingenommen werden.

Jacques Vermeire, der CEO des Antwerpener Hafenbetriebs, rechnet auch im kommenden Jahr mit weiter wachsenden Zahlen, denn das günstige wirtschaftliche Klima sorge auch hier „für Wind in den Segeln“.

Doch eines gilt es zu bedenken. Mittelfristig wird der Hafen von Antwerpen im Containerbereich an seine Grenzen stoßen. Vermeire gibt zwar an, dass auch kurzfristig noch zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden könnten, doch auf lange Sicht helfe nur das noch zu bauende Saeftinghedock (siehe nebenstehenden Beitrag). In dieser Frage will die flämische Landesregierung bald eine Entscheidung treffen.