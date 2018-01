A.Kockartz Die Direktion von Zinkproduzent Nyrstar kündigte an, rund 120 Arbeitsplätze zu streichen. Die Jobs gehen an den beiden flämischen Standorten Balen (Foto) und Overpelt verloren. Nyrstar kündigte dies am Dienstag im Rahmen einer außergewöhnlichen Betriebsratssitzung an. Bei Zulieferern von Nyrstar in Belgien sollen dadurch 30 weitere Stellen auf der Kippe stehen.