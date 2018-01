Sanoma Media Belgien teilte der Belegschaft die Verkaufsabsichten und den damit einhergehenden Stellenabbau im Rahmen einer außergewöhnlichen Betriebsratsversammlung mit. Die Arbeitsplatzverluste sind in erster Linie im Bereich Vertrieb und Verkauf zu suchen. Einen Teil ihrer Aktivitäten will Samona von Belgien aus an die niederländische Filiale abgeben und ein anderer Teil soll verkauft werden.

Das bedeutet, dass bisher zur Sanoma-Gruppe in Belgien gehörende Frauenblätter, wie Libelle, Femmes d'Aujourd'hui, Flair, Feeling, Gael, La Maison Victor, SheDeals, Loving You, Zappy, Communiekrant und Kids Only an die Mediengruppe Roularta abgegeben werden. Roularta zahlt für die Sanoma-Blätter rund 33 Mio. € inklusive aller Verpflichtungen zu den Pensionfonds der Mitarbeiter und den Abonnementen der Kunden sowie der dazu gehörenden Online-Angebote und der Kanäle über die sozialen Medien.