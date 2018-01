Die Gegend um das Dreiländereck in Vaals in der niederländischen Provinz Südlimburg und um die ostbelgischen Gemeinden Kelmis, Plombières (früher Bleiberg), Lontzen und Raeren ist heute eine idyllische Region, in der in erster Linie Landwirtschaft und sanfter Tourismus betrieben wird. Doch das war nicht immer so. In der früheren Enklave Neutral-Moresnet, ein durch den Versailler Vertrag entstandener autonomer Zwergstaat, wurde früher emsig nach Blei und Zink gegraben und hier entstand im früheren Ort Altenberg (heute Kelmis) das noch immer existierende Bergbauunternehmen „Vielle Montagne“, dass inzwischen Umicore heißt.

Neutral-Moresnet mag heute nur noch ein Detail der regionalen Geschichte in der Euregio Maas-Rhein sein, doch mit der inzwischen 104 Jahre alten Catharina Meesen lebt in der kleinen Ortschaft Moresnet-Village (Moresnet-Dorf) - quasi unter dem riesigen Eisenbahnviadukt auf der Strecke Aachen-West nach Montzen aus dem Ersten Weltkrieg - der letzte Mensch, der in diesem 1920 aufgegebenen Ministaat noch geboren wurde.

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter