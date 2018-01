Doch inzwischen leiden alle anderen Güterbahnverbindungen, wie z.B. die sogenannte „Montzen-Linie“ von Antwerpen über Tongeren, den Moresneter Viadukt und Aachen-West nach Nordrhein-Westfahlen unter Kapazitätsengpässen und die meisten LKW verlieren Zeit im Staus. Also werden dringend Alternativen gefordert.

Jetzt steht eine Route für eine ganz neue Bahnverbindung auf der Tagesordnung, über die die drei betroffenen Länder Belgien (genauer das Bundesland Flandern, die Niederlande und Deutschland bzw. NRW gerade sprechen. Diese 3RX-Trasse genannte Bahnverbindung habe die gleichen Vorteile, wie ein reaktivierter „Eiserner Rhein“, heißt es dazu, sei mit 770 Mio. € aber nur halb so teuer.

Flanderns Verkehrsminister Ben Weyts (N-VA) sagte am Dienstag gegenüber der VRT-Nachrichtenredaktion, dass er so bald wie möglich alle Beteiligten an einen Tisch bringen möchte. Diese neue Bahnlinie könnte mittelfristig die Autobahnen zwischen Flandern und NRW um tausende LKW entlasten: „Bisher hält jeder ein bisschen an seiner eigenen Rechthaberei fest und jeder wollte etwas anderes. Darum haben wir verschiedene Trassen objektiv untersuchen lassen. Jetzt müssen wir diplomatische und politische Entscheidungen treffen.“