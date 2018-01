Bei den Tomaten wurden ebenfalls zu Beginn der Saison gute Ergebnisse erzielt, was unter anderem an einer hohen Nachfrage durch anhaltend schlechtes Wetter in Spanien lag. Auch hier lagen die Preise konstant hoch und einige besondere Tomatenarten, sorgten für zusätzliche Umsätze. Das Tomatenjahr 2017 war demnach ebenfalls ein gutes Jahr in Hoofstraten.

Weniger gut liefen hier die Geschäfte mit Paprika, Gurken, Spargel, Honigbeeren (auch Kiwibeeren genannt) und Kirschen. Gurken blieben in Hoogstraten chronisch billig und die Spargelpreise litten unter einer explosionsartigen Steigerung der Produktion. Die Ernte von Honigbeeren und Kirschen litt zudem unter dem Frost in der Nacht vom 18. auf den 19. April 2017, bei dem viele Blüten schlicht und einfach kaputtgegangen waren.

Trotzdem konnte die Kooperative Hoogstraten zufrieden sein, denn die Geschäftsbeziehungen zu den Stammkunden würden sehr gut bleiben und sowohl die dort angebotenen Volumen, als auch deren Qualität waren 2017 nach eigenen Angaben „ausgezeichnet“.