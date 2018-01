Die Arbeitsämter in den verschiedenen Regionen und Bundesländern in Belgien konnten im vergangenen Jahr rund 54.000 Arbeitsuchenden zu einer neuen Stelle verhelfen. Besonders interessant ist dabei, dass die meisten dieser neuen Jobs Arbeitsuchenden, die älter als 50 Jahre sind, vermittelt worden. Rund 33.000 neue Jobs gingen an Kandidaten aus dieser Altersklasse, also mehr oder weniger an zwei Drittel der Bewerber.