Die Zahl der Flexi-Jobs, zumeist Nebenjobs im Gaststättengewerbe, ist in Flandern angestiegen. Flexi-Jobs erlauben, stundenweise nebenbei zu arbeiten, ohne dass man darauf Steuern oder Sozialabgaben entrichten muss. Laut einer Meldung der flämischen Wirtschaftszeitung De Tijs üben derzeit etwa 28.500 Menschen in Flandern einen solchen Job aus. Die Zahl der Flexi-Jobs wird in Flandern dieses Jahr zweifellos weiter ansteigen, denn seit dem 1. Januar beschränkt sich diese Möglichkeit nicht mehr nur auf Jobs in der Gastronomie.

Jetzt bietet der Einzelhandel ebenfalls solche Nebenverdienstmöglichkeiten an. Während diese Möglichkeit des Hinzuverdienens in Flandern immer beliebter wird, scheint diese Möglichkeit in der Region Brüssel-Hauptstadt und in der Wallonie nicht so populär zu sein. Hier fehlen dazu offenbar schon die Angebote von Seiten der Arbeitgeber.