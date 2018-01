Belga

A.Kockartz Die Fluggesellschaft TUI fly wird in der kommenden Sommersaison ihr Angebot vom Standort Belgien aus gehörig ausweiten und sucht deshalb bis zu 250 zusätzliche Mitarbeiter. Dabei handelt es sich in erster Linie um fliegendes Personal aber auch um einige Ingenieure für die Arbeit am Boden. Derzeit arbeiten rund 1.400 Beschäftigte für TUI fly in Belgien.