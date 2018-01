Die Port-Liner-Schiffe, die über die Binnenwasserwege den Antwerpener Hafen anlaufen werden, entsprechen der kleineren Variante dieser E-Schiffe. Sie sind 52 m lang und 6,7 m breit und können 24 Container der 20-Fuß-Standardgröße transportieren. Sie können aber auch 425 Tonnen Bulkware aufnehmen, sprich Massengut in nicht verpackter Form.

Die größeren E-Binnenschiffe haben eine Länge über 110 m und können 270 20-Fuß-Container laden. Doch mit dieser Größe sind sie zu groß für die meisten Flüsse und Kanäle in Belgien. Port-Liner gibt in De Tijd an, dass die kleineren Schiffe z.B. auf allen Kanälen im Kempenland zwischen den Niederlanden und Flandern fahren können. In Antwerpen geht man derzeit davon aus, dass die kleinen Port-Liner-Binnenschiffe den Hafen bis zu 10 Mal pro Woche anlaufen werden.