A.Kockartz Wenn der Winterschlussverkauf (WSV) in Belgien in der kommenden Wochen beginnt, können die Verbraucher mit sehr günstigen Preisen rechnen. Der belgische Selbständigenverband NSZ gibt an, dass viele Modegeschäfte von Anfang an deutliche Preisnachlässe gewähren. Das hat einen triftigen Grund…