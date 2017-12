Wenn alle im Laufe des Jahres angekündigten neuen Flugziele angesteuert werden können, dann hat Brussels Airlines in seinem 15 Jahr des Bestehens 122 Bestimmungen im Angebot.

Seit Ende Oktober arbeitet Brussels Airlines außerdem eng mit Thomas Cook zusammen. Der Tour Operator hatte bisher seine eigene Flugzeugflotte, doch diese ist inzwischen von Brussels Airlines übernommen worden. Dies erhöht unter anderem die Zahl der Verbindungen in Richtung Mittelmeerländer und Nordafrika.

Brussels Airlines ist seit Ende 2016 zu 100 % in Händen der Deutschen Lufthansa. Interessant daran ist, dass Thomas Cook in Belgien eng mit der Lufthansa-Tochter Brussels Airlines kooperiert, während man am deutschen Markt miteinander konkurriert - u.a. über den Condor-Mutter-Konzern um den Erwerb der Air Berlin-Tochter Niki…