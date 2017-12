Belga

A.Kockartz Die Absatzzahlen bei Lieferwagen und kleinen Lastwagen schnellen in Belgien in die Höhe. Alleine im zu Ende gehenden Jahr 2017 wurden hier rund 800.000 neue Sprinter und andere Lieferwagen neu zugelassen. Das entspricht einem Anstieg um 14 % gegenüber dem Vorjahr. Der Grund liegt bei mehreren Faktoren, z.B. bei der LKW-Maut in Belgien, bei der Einführung von Umweltzonen in den Metropolen und beim stets beliebteren Handel im Internet.