In Flandern stehen heutzutage nur noch etwa 600.000 ha Agrarfläche zur Verfügung. Die Fläche, die frei bleibt, die also zu kaufen wäre, ist hingegen sehr klein und die Preise dafür steigen für die meisten Bauern ins Unermessliche. Von 30.000 bis 90.000 € pro Hektar ist hier die Rede. Gleichzeitig werden die Regeln für Verpächter von landwirtschaftlichen Flächen immer strikter, was dazu führt, das zu mietende Ländereien zum Verkauf stehen. Ein Kreislauf, der eigentlich niemandem dient.

Im belgischen Bundesland Flandern und um die Region Brüssel-Hauptstadt herum, z.B. in Flämisch- oder Wallonisch-Brabant, ist Agrarfläche heute nicht mehr zu bezahlen und wird wohl in absehbarer Zeit zu Bauland umgewidmet. Die Pachten hingegen sind noch finanzierbar. In Wallonien hingegen ist diese Entwicklung noch nicht so ausgeprägt und junge Landwirte aus Flandern lassen sich heutzutage (noch) dort nieder.