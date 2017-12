Neu: Direkte Flugverbindung Antwerpen/Innsbruck

Belga

Am Freitagmorgen landete erstmals ein Linienflug aus Antwerpen am Flughafen Innsbruck. Die belgische Fluglinie TUI Belgium bietet diesen Winter erstmals zwei Mal pro Woche einen Direktflug von Antwerpen nach Innsbruck an. Vom 22.12.2017 bis 23.03.2018 werden die Flüge jeweils montags und freitags durchgeführt.