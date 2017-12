Die Pharmaunternehmen in Belgien beschäftigen rund 35.000 Menschen, darunter 4.500 Forscher. In den vergangenen Jahren gelang es belgischen Labors, u. a. die erste Malariaimpfung und die erste neue Arznei gegen Tuberkulose in den letzten 40 Jahren zu entwickeln. Belgien führt darüber hinaus Arzneimittel und Impfstoffe im Wert von 40 Milliarden Euro aus, mit anderen Worten: 11,3 % des gesamten Exportumsatzes des Landes.

Vor über 10 Jahren war unter der Verhofstadt-II-Regierung eine Taskforce zugunsten des Pharmasektors eingerichtet worden. Diese Plattform schuf ein günstiges Investitionsklima, aber heute muss alles daran getan werden, damit Belgien seine Spitzenposition behält, so UCB-Boss Jean-Christophe Teller.

Teller sprach im Namen der Health, Science & Technology Group (HST), der neben UCB auch die Unternehmen GSK, Janssen und Pfizer angehören.