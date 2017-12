Die belgische Bundesregierung machte für 13 Investitionen in Bahninfrastruktur 371 Mio. € frei, wovon 221 Mio. € in 11 in flämische Projekte fließen. Doch diese Summe wird nicht reichen. Aus diesem Grunde schießt Flandern weitere 100 Mio. € aus der Landeskasse hinzu.

Bisher hatte das Land nur an einem Projekt der belgischen Bahngesellschaft NMBS/SNCB mit bezahlt und zwar am Liefkenshoektunnel, der Güterzüge von oder zum Antwerpener Hafen schneller unter der Schelde hindurchfahren lässt. Jetzt allerdings werden gleich mehrere Projekte der Bahn mit Landesmitteln gefördert.

Wichtige flämische Projekte

Das ist zum Beispiel ein drittes Gleis zwischen Lokeren und Sint-Niklaas, die Elektrifizierung und der Bau eines zweiten Gleises auf den Linien Mol-Hamont und Balen-Zonhoven in der Provinz Limburg und deutlichere Verbesserungen der Verbindung zwischen den Seehäfen von Antwerpen und Gent an das Hinterland (und an das Ausland). Nicht zuletzt wird auch in die weitere Entwicklung der Vorstadtnetze in Gent, Brüssel und Antwerpen investiert und in die Anpassung von internationaler Infrastruktur an europäische Normen.