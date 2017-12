A.Kockartz Die Fusion zwischen den beiden Häfen Gent in Flandern und Zeeland in den Niederlanden ist vollzogen. Am Freitagnachmittag wurde die Fusion nach vier Monaten Vorbereitung unterzeichnet. Der fusionierte Hafen erstreckt sich über eine Länge von 60 km von Vlissingen und Terneuzen in den Niederlanden bis Gent in Belgien. Der North Sea Port ist sogleich einer der 10 größten Häfens in Europa.