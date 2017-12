Belga

A.Kockartz Der Reederverband Antwerpener Schifffahrtsvereinigung (ASV) befürchtet, nicht mehr länger in der „Champions League der europäischen Häfen“ mitspielen zu können, wenn eine Erweiterung ihres Hafens um das noch zu bauende Saeftinghedok noch länger ausbleibt. Die Reeder unterstreichen ihre Sorgen in einem offenen Brief in der Tageszeitung Gazet van Antwerpen und im flämischen Wirtschaftsblatt De Tijd.