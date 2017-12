A.Kockartz Die Lebensmittelindustrie in Belgien arbeitet weiter mit Wachstum und konnte alleine im vergangenen Jahr ein Plus von 3 % verbuchen. 2016 sorgte dieser Sektor für einen Umsatz von etwa 50 Mia. €. Die Hälfte davon ist auf den Export zurückzuführen. Gleichzeitig aber ging der Absatz von heimischen Produkten am eigenen belgischen Markt um 1,7 % zurück. Damit verbucht die Lebensmittelindustrie zum ersten Mal seit rund 10 Jahren ein Minus am eigenen Markt. Woran kann das liegen?