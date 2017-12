Der flämische Gastronomieverband Horeca Vlaanderen befürchtet, dass die Getränkegroßhändler die AB InBev-Bierpreiserhöhung an die Wirte an die Wirte weitergeben wird. In Folge der Preisanhebung werden die AB-InBev-Biere in der Gastronomie 3,12 % teurer.

In den Cafés, Kneipen und Restaurants können die Gastronomen und die Wirte ihren Kunden kaum noch um Verständnis bitten, denn die Biere der Gruppe werden regelmäßig um rund 3 % teurer. Im Vergleich zum Index, so der Verband, habe steige der Bierpreis in den vergangenen Jahren etwa doppelt so schnell.