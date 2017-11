Nach Informationen der beiden Wirtschaftsblätter sei dieser neuerliche Stellenabbau in einem betriebsinternen Businessplan der NMBS/SNCB festgeschrieben. Nach diesem Plan soll der Personalbestand in einem Äquivalent von Ganztagsstellen von 20.628 Arbeitsplätzen im Jahr 2014 bis Ende 2022 auf 16.228 Stellen verringert werden. Der Einschnitt soll so weit wie möglich über Pensionierungen und natürliche Abgänge bewerkstelligt werden, so De Tijd und L‘Echo.