Neue Airline Powdair schon in Schwierigkeiten

Die neue belgische Fluggesellschaft Powdair befindet sich schon vor ihrem Start in Turbulenzen. Einer der wichtigsten Investoren hat sich plötzlich aus dem Unternehmen zurückgezogen, was zur Folge hat, dass bereits einige geplante Flüge gestrichen werden müssen. Powdair wollte Antwerpen/Deurne mit Sion in der Schweiz verbinden und ab Mitte Dezember Skiflüge anbieten. Vorerst wird da wohl nichts draus. Bis zum 1. Dezember hoffen die Initiatoren von Powdair noch 3,5 Mio. € zusammenzubekommen, andernfalls bleiben die Maschinen am Boden.

Warten auf Air Belgium

Ebenfalls noch nicht aktiv ist die neue Air Belgium, obschon der Flugbetrieb eigentlich schon in der zweiten Jahreshälfte 2017 aufgenommen werden sollte. Air Belgium sucht allerdings nach Meldungen von Luftfahrt-Fachmagazinen per Inserat ein General Manager Asia, der seinen Sitz in Hong Kong haben wird. Jetzt teilt Air Belgium mit, sind ab Frühjahr 2018 Flüge ab Brussels Airport zu acht Flugzielen in Asien anbieten zu wollen. Eines dieser Flugziele ist Hong Kong.