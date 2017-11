A.Kockartz Drei große Industrieverbände in Belgien haben sich nach einer Studie von Netzbetreiber Elia bezüglich der Energiesicherheit gegen einen vollständigen Atomausstieg nach 2025 ausgesprochen und fordern, dass mindestens drei Reaktoren weiter am Netz bleiben. Damit wiedersprechen sie dem Arbeitgeberverband Voka, der für den schnellen Atomausstieg ist, aber auf Investitionen in Alternativen drängt.