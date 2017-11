Belga

A.Kockartz Der deutsche Elektro- und Industriekonzern Siemens will bekanntlich weltweit bis zu 6.900 Arbeitsplätze streichen. Davon ist in erster Linie der Bereich Energie mit der Produktion von Turbinen, Motoren und Kompressoren betroffen. In Deutschland werden sogar gleich zwei Standorte geschlossen. Doch Belgien scheint hier außen vor zu bleiben.