Belga

A.Kockartz Die Diamanten-Unternehmen in Belgien haben jahrelang Einnahmen in dreistelliger Millionenhöhe vor den Steuerbehörden verborgen, wie aus eigenen Berechnungen der flämischen Wirtschaftszeitung De Tijd ersichtlich ist. Seit der Einführung der sogenannten „Karat-Steuer“ in Belgien, nach der Unternehmen in diesem Sektor nach Umsatz und nicht mehr aufgrund ihrer Gewinne besteuert werden. Hier fallen deutliche Unterschiede auf, und dem ging De Tijd nach.