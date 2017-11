Solche Subsidien werden aufgrund von verschiedenen Bereichen ausgeschüttet, wie z.B. Programme zur Innovation und zur Transformation oder für auch nachhaltige und ökologische Investitionen sowie für Lösungen in Sachen pendeln zwischen zuhause und dem Arbeitsplatz.

SP.A-Fraktionsführer Vandenbroucke (kl. Foto) bezifferte diese Zuschüsse mit 71,4 Mio. € im Laufe von 10 Jahren. Nike soll demnach 11,6 Mio. € erhalten haben, wovon 10,7 Mio. € Investitionen in strategische Anpassungen flossen und 800.000 € aus dem Fonds für Berufsverkehr der flämischen Landesregierung.

Janssen Pharmaceutica konnte sogar von fast 60 Mio. € profitieren. Das Unternehmen erhielt 33,2 Mio. € über das flämische Institut für Innovation und Wissenschaft (IWT), mindestens 13,7 Mio. € an Unterstützung von der Landesagentur für Innovationen & Unternehmen, 10 Mio. € an strategischen Ausbildungshilfen, 2 Mio. € an Umweltprämien und im Jahr 2016 noch einmal 885.000 € aus dem Hermesfonds für ein Projekt, das über den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) finanziert wurde.