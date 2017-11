Dem belgischen Finanzminister zufolge habe die belgische Regierung jede Menge Maßnahmen genommen, um das Klima für Unternehmen und große Betriebe zu verbessern. Als Beispiel nannte er die Körperschaftssteuersenkung. Auch habe man einige Steuerermäßigungen vereinfacht und das System übersichtlicher gestaltet. Zudem führe man ein System der fiskalen Konsolidierung ein. Das sei vor allem für Multinationals wichtig.

Er habe keine Signale bemerkt, die andeuteten, dass große Multinationals abgeschreckt würden, so Van Overtveldt. "Neben der Tatsache, dass wir einen sehr großen Steuervorteil an kleine und mittlere Unternehmen übertragen - mit einem Tarif von 20 Prozent auf die ersten 100.000 Euro Gewinn, konzentriert sich diese Reform auch darauf, den Multinationals in Belgien ein Unternehmerklima zu bieten, das sich in den derzeitigen internationalen Kontext fügt."

Belgien als wirtschaftliche Wüste abzutun, gehe also gar nicht, beschloß Van Overtveldt.

Die Äußerungen von Rutte waren auch insofern erstaunlich, da Belgien und die Niederlande in jüngster Vergangenheit gerade wirtschaftlich enger zusammenrücken wollten. Der niederländische und der belgische Premier, beide liberale Politiker, sind zudem befreundet.