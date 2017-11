A.Kockartz Der belgische Bushersteller Van Hool in Koningshooikt bei Lier in der Provinz Antwerpen wird 14 Trambusse (Foto) für die flämische Nahverkehrsgesellschaft De Lijn bauen. Diese langen Busse wollen auf der geplanten Ring-Buslinie zwischen Heizel in Brüssel und dem Brussels Airport in Zaventem eingesetzt werden.