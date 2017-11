Hinzu kommt noch, dass ausgerechnet der heutige Leiter der belgischen Steuerbehörden, Hans D’Hondt (kl. Foto), 10 Jahre lang (von 2006 bis 2016) im Verwaltungsrat der Belgische Gesellschaft für Internationale Investierungen gesessen hat. Das ist also der Mann, der den Kampf gegen Steuerhinterziehung in unserem Land leitet. D’Hondt gibt dazu gegenüber den Medien an, dass diese Investition vor seiner Zeit als Verwalter bei der BMI getätigt wurde - genauer vor 18 Jahren - und dass er lediglich an Gesprächen zum aktuellen Lauf der Dinge teilgenommen habe.

Bundesfinanzminister Johan Van Overtveldt (N-VA) gab am Mittwochmorgen gegenüber VRT NWS zu verstehen, dass er gerade erst von diesem Vorgang unterrichtet sei. Er wolle, dass die Angelegenheit schnell und korrekt analysiert werde, um herauszufinden, wo die Verantwortlichkeiten in diesem Dossier liegen. Der Finanzminister stellt sich die Frage, warum dieser Vorgang so lange „unter der Wasserlinie“ bleiben konnte. Ganz nebenbei bemerkt: Alle auf belgischer Bundesebene im Parlament sitzende Parteien sind im Verwaltungsrat des BMI vertreten.