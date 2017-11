Flanderns Tierschutzminister Ben Weyts (N-VA) lässt inzwischen alle Niederlassungen von Pyfferoen überprüfen, denn alleine die Bilder von Animal Rights zeigten mehrere Verstöße gegen geltendes Gesetz. Lidl in Belgien hat inzwischen bereits alle Eier aus diesem Unternehmen aus den Regalen genommen und beendet wohl den Liefervertrag mit dem Unternehmen. Der Discounter bot „Eier aus Bodenhaltung“ dieses Lieferanten in seinen Filialen in Belgien und in den Niederlanden an.

Tierschutzminister Weyts ruft nicht zuletzt nach dem jüngsten Fipronil-Eierskandal in Europa die Landwirtschaft dazu auf, auch selbst gegen solche Zustände vorzugehen, denn letztendlich werfen derartige Feststellungen ein schlechtes Licht auf den gesamten Sektor.

Pyfferoen war vor rund einem Jahr nach Klagen bereits umfassend untersucht worden und damals stellten die Inspektoren 12 Übertretungen fest. Doch bis heute unternahm Pyfferoen nichts, um die Missstände zu beseitigen. Die Anwältin des Unternehmens gab an, es sei nie die Rede davon gewesen, die Firma von behördlicher Seite her unter Druck zu setzen, mit Schließung zu bedrohen und erneut zu evaluieren.