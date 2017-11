Die Versicherungsgruppe Ageas wies die Vorwürfe gegenüber der VRT-Nachrichtenagentur entschieden zurück. Hier gab Ageas-CEO Bart Desmet an, alle entsprechenden Finanzpraktiken seien völlig legal und seit 2009 gebe es keine Aktivitäten mehr über Offshore-Konstruktionen in Steuerparadiesen. „Wir haben dort niemals auch nur einen Euro Steuervorteil herausgeholt“, so Desmet am Dienstagmorgen in VRT-Frühstücksradio.

Belgiens Finanzminister Johan Van Overtveldt (N-VA) gab an, auf europäischer Ebene mit seinen Amtskollegen der EU-Mitgliedsländer eine schwarze Liste von Steueroasen zusammenstellen zu wollen. Er erwartet übrigens, dass „noch eine Masse an Informationen auf uns zukommt“, für deren Auswertung man „Stunden und Tage brauche“.