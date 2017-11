Joris Vandenbroucke (kl. Foto) hatte die Werbekampagne des Unternehmens DV Rental in Marke bei Kortrijk in Westflandern entdeckt, als er vor einigen Tagen auf der Autobahn unterwegs war. Um seinem Ärger Luft zu machen, meldete er sich per Telefon in der Redaktion des VRT-Radiosenders Radio 1 und löste damit einmal mehr eine Debatte zum Thema Sexismus in der Werbung aus.