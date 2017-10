Belgien strebt bis 2020 das Ziel von einem Prozentsatz Beschäftigter von 73,2 % an. Bis dahin müssten also bis zu 350.000 neue Stellen hinzukommen: „Es gibt noch viel zu tun.“ Etwa 90 % der 73.000 neuen Jobs, die seit einem Jahr hinzukamen, sind im Bereich Dienstleistung angesiedelt. Doch auch in der Industrie, am Bau und in der Landwirtschaft konnten neue Stellen geschaffen werden.

Kritiker bemerken dazu, dass der Arbeitsmarkt nicht alle Bevölkerungsschichten erreiche. So könnten zwar viele gut ausgebildete Arbeitsuchende vermittelt werden, nicht aber die zahlreichen Bewerber ohne oder mit nur geringer Bildung und Ausbildung: „Es gibt noch viel zu tun.“

Trotzdem stößt die Anstrengung der Politik in Sachen „Jobs, Jobs, Jobs“, wie Premierminister Charles Michel (MR) beim Antreten seiner Regierung 2014 ankündigte, auch auf Lob. Seit damals kamen rund 162.000 neue Stellen hinzu, doch, so Stijn Baert, Arbeitsökonom an der Universität Gent, „um Vollbeschäftigung zu erreichen, gibt es noch viel zu tun.“