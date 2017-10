VRT

A.Kockartz Die Fluggesellschaft VLM verbindet wieder mit neuer Lizenz den Antwerpener Regionalflughafen von Deurne mit dem London City Airport. VLM will sechs Tage pro Woche in die britische Hauptstadt fliegen und bietet insgesamt 19 Hin- und Rückflüge zwischen beiden Metropolen an.