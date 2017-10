Das frühere Sheraton wird 2018 unter dem Namen Rogier Hotel neueröffnet. Mit dem Namen wird es Teil der Neugestaltung des gleichnamigen Platzes im Brüsseler Nordviertel. Nach einer Meldung der frankophonen Brüsseler Tageszeitung „La Capitale“ soll das Rogier Hotel mit einem Restaurant auf dem Dach aufwarten, von wo aus man einen Panoramablick über die Hauptstadt haben wird.

„La Capitale“ meldet auch am Montag, dass das Rogier Hotel sowohl Zimmer, als auch Appartements anbieten wird. Ziel ist, das Hotel Etage pro Etage zu renovieren und wiederzueröffnen. Im Erdgeschoss sollen Geschäfte eingerichtet werden und Räumlichkeiten zu anderen kommerziellen Zwecken.

Nach rund 10 Jahren umfangreicher Modernisierungsarbeiten ist der Rogierplatz bald wieder voll und ganz nutzbar und auch der Verkehr auf dem zeitweise blockierten Kleinen Ring läuft dann wieder wie früher. Jetzt stehen Arbeiten an einigen Seitenstraßen im Umfeld des Hotels an, z.B. in der Kruisvaartenstraat.