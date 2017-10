Belga

A.Kockartz/Belga Bpost, die belgische Post, kann Pakete in Zukunft auch beim Nachbarn oder an einer sicheren Adresse in der Nähe abliefern, wenn der Empfänger nicht zu Hause ist. Bisher musste man bei Abwesenheit während des Besuchs des Briefträgers im lokalen Postamt vorstellig werden, um sein Paket in Empfang nehmen zu können.