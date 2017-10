An 70 Schwerpunkten auf Land- und Nebenstraßen vornehmlich in Flandern aber sind mehr LKW als früher unterwegs und an sechs Brennpunkten reagieren die Verkehrsbehörden ab Anfang 2018 mit Mautstellen an den betroffenen Straßen.

Dabei handelt es sich im Trajekte entlang der N35 in Westflandern, spezifisch zwischen Deinze und Tielt und zwischen den Kreuzungen mit der N50 und der N330. In Ostflandern sind Bereiche an der N42 und der N43 betroffen und in Antwerpen an der N14 zwischen den Kreuzungen mit der R16 und der E34. In Limburg betrifft dies den Anfang der N73 bis zur Kreuzung mit der N762. Entlang dieser Trajekte verläuft der Schwerlastverkehr teilweise quer durch einige Dorfkerne.