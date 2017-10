Zu den Prioritäten der neuen Bahnchefin gehören nach eigenen Aussagen: „Sicherheit, Pünktlichkeit und eine Real-Time-Kommunikation mit dem Fahrgast“. Gerade um die Pünktlichkeit ist es in den letzten Jahren wieder etwas schlechter gestellt. Das der Pünktlichkeitsgrad der NMBS bei 90 % liegen soll, glauben nur wenige der verärgerten Pendler und der Bahn selbst reicht dieser Wert nicht. Verschiedene Maßnahmen, um die Zugfahrten pünktlicher zu gestalten, hätten in der Vergangenheit zu Erfolgen geführt, doch Baumaßnahmen und „höhere Gewalt“ oder „von Dritten verursachte Probleme“ seien nicht zu vermeiden, hieß es dazu.

Doch wenn Probleme vorliegen, wollen die Fahrgäste wissen, was los ist, damit sie sich darauf einrichten sollen (Anschlüsse, umsteigen…). Dies will CEO Dutordoir mit einer Personalaufstockung und mit besserer Ausrüstung in der bahneigenen Kommunikations-Abteilung erreichen.