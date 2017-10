Städtereisen in Mittelstreckenentfernung ist ein neuer Trend im Bereich Busreisen. Etwa eine Million Reisende aus Belgien begeben sich pro Jahr in einem Reisebus auf große Fahrt - Tendenz steigend. Inzwischen deutet sich bereits an, dass Busreisen eine günstigere Alternative zu Kurzstreckenfügen darstellt und auch gegenüber der Bahn bieten Reisebusse Vorteile - nicht nur aufgrund von günstigeren Ticketpreisen auf der Mittelstrecke.

Inzwischen setzt die entsprechende Industrie auf neue Standards. Die Bushersteller bauen auf der einen Seite immer umweltfreundlichere Motoren in ihren Erzeugnissen ein und auf der anderen Seite bieten die heutigen Varianten allen nur erdenklichen Luxus an Bord: Toiletten, Kaffeemaschinen, Mikrowellenherde, Kühlschränke, Internet und WiFi, immer bequemere Sitze, TV- und Videoprogramme und dergleichen mehr. Inzwischen kann man dort auch am Laptop arbeiten - Anschlüsse sind in den modernen Reisebussen vorhanden.